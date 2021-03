Grensestasjon i Trøndelag skal hjelpe dagpendlerne

innenriks

Den nye grenseovergangen skal ligge på Murumoen. Åpningstiden der og på Riksåsen blir fra klokka 6 til 18.

– Vi ser nå at det er et behov for å øke antall åpne grenseoverganger for å lette situasjonen spesielt for dagpendlere. Derfor åpner vi en ny grenseovergang og utvider åpningstid ved en annen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Norge stengte i praksis grensene 29. januar, men har åpnet for dagpendlere fra Sverige og Finland som må følge strenge testkriterier. Kun utvalgte grenseoverganger er åpne.

