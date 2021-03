Lørenskog stenger skoler for 5. trinn og oppover

innenriks

Hjemmeskolen varer til uka etter påske, altså til 11. april, skriver Romerikes Blad. Elever i 1. til 4. klasse skal i utgangspunktet møte fysisk på skolen som vanlig.

Lørenskog nærmer seg nå 900 smittede per 100.000 innbyggere, noe som er blant det høyeste smittetrykket i landet. Samtidig har Ahus forsinkelser og lengre ventetid på testsvar. I praksis innebærer det at kommunen risikerer å ikke få satt smittede i isolasjon og nærkontakter i karantene før det har gått flere dager.

– Det er ikke en holdbar situasjon, og det medfører at vi ikke får fortløpende oversikt over smittesituasjonen, i tillegg til høy risiko for ukontrollert smittespredning, sier kommunedirektør Ragnar Christoffersen til avisa.

Kombinasjonen gjør at kommunen har vurdert det til at det er nødvendig og forholdsmessig med skolestenging for disse trinnene, selv om det har betydelige konsekvenser for elever, ansatte og samfunnet.

Beredskapsrådet i Lørenskog ga mandag ettermiddag tilslutning til kommuneoverlegens vedtak om å stenge alle skolene. Vedtaket skal forankres politisk i formannskapet onsdag kveld.

