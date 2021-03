innenriks

Med søndagens tall har kommunen, som har rett under 9.500 innbyggere, et smittetall på hele 815 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Til sammenligning har nabokommunen Vanylven et smittetall på 97.

Alle nye nærkontakter søndag er satt i karantene og blir testet, opplyser kommunen.

Mandag vil kommunen gjøre en ny vurdering av risikonivå i forbindelse med smitteutbruddet.

