Bergen kommune opplyser at det også er to tilfeller av importsmitte, samt fem nærkontakter blant de smittede.

Ti nye smittede er én under ukesnittet og to under snittet for de siste 14 dagene.

1.447 personer testet seg i Bergen søndag.

Så langt har 4.981 personer fått påvist koronasmitte i Bergen.

