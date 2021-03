NHO: Næringslivet trenger flere støtteordninger etter ny innstramming

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) varslet 500 nye millioner til kommunenes kompensasjonsordning da han tirsdag strammet grepet nasjonalt.

– Regjeringen varsler økt bevilgninger til kommunale støttetiltak. Dette er vel og bra, men vi trenger også styrking av nasjonale støtteordninger med nasjonale tiltak, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon.

– NHO har lenge bedt om at lønnsplikten ved permittering for reduseres fra 10 til 2 dager. En slik ordning ville hjulpet bedriftene. Det er beklagelig at vi ikke har blitt lyttet til. Inntil en slik ordning kan være på plass mener vi at lønnsplikt utover 2 dager burde være en del av kompensasjonsordningen, sier Melsom.

Dette er blitt avvist både av regjeringen og flertallet i Stortinget.

(©NTB)