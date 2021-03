Smitterekord i Drammen: 96 nye koronasmittede

innenriks

Det er aldri tidligere under pandemien registrert så mange som 96 nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av ett døgn.

70 av tilfellene kan spores til kjent smittevei innenlands, mens smitteveien foreløpig er ukjent for tolv personer, opplyser kommunen på sine nettsider.

Tre har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smittesporingen ikke er avsluttet for de siste elleve personene.

– Det er ingen tvil om at 96 tilfeller på én dag er et svært høyt tall. Men vi varslet i gårsdagens smittestatus at prøver tatt i helgen, ikke var analysert og klart. Derfor måtte vi være forberedt på at vi kunne få høye smittetall de nærmeste dagene. Det har vi fått, og vi kan ikke utelukke at det blir et høyt tall som rapporteres også i morgen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

