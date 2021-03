Påskegudstjenestene avlyses

innenriks

Regjeringen varslet tirsdag kveld flere koronainnstramminger, blant annet nasjonal skjenkestopp og råd om maks to gjester på besøk i hjemmet.

«Myndighetene anbefaler å ha så få nærkontakter som mulig for å begrense smittespredning. På den bakgrunn anbefaler Kirkerådet, KA – den kirkelige arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen, Bispemøtet og Norges Kirkevergelag at alle gudstjenester avlyses», skriver Den norske kirke i et nyhetsbrev tirsdag kveld, ifølge Dagen.

Kirken peker spesielt på anbefalingen om at alle arrangementer bør avlyses eller avvikles med maks 20 deltakere innendørs eller 50 deltakere utendørs og skriver at det er opp til den enkelte menighet lokalt om planlagte vigsler og dåp kan gjennomføres.

I regjeringens påskeråd heter det også at: «Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 12. april.»

Innstrammingene fra regjeringen blir innført fra natt til torsdag 25. mars.

(©NTB)