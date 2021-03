Smitterekord i forrige uke – men tegn til utflating

innenriks

Antallet er det høyeste som er meldt på én uke siden pandemiens start, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste ukerapport.

Antallet er 12 prosent høyere enn i uke 10, men økningen er likevel noe mindre bratt enn i foregående uker, ifølge FHI.

– Godt tegn

Norge kan dermed ha unngått den eksplosjonen i smitte som helsemyndighetene fryktet.

– Det ser ut til at den bratte økningen har blitt mindre bratt, og at det forhåpentlig er et tegn på at det nå vil komme en utflating hvis vi nå fortsetter å ha så strenge tiltak. Ja, det kan være et godt tegn, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

I alle aldersgrupper er det flere smittede, men økningen var størst i gruppene 60–79 år (33 prosent) og 13–19 år (10 prosent). Den siste gruppa har også flest smittede i forhold til befolkningstallet, med 207 per 100.000.

I snitt er rundt åtte av ti smittet med den engelske virusvarianten, men andelen er ulik i landets fylker. Ifølge FHI er risikoen for å havne på sykehus 2,6 ganger større om man er smittet med den britiske virusvarianten.

Flere innleggelser og døde

Også tallet på sykehusinnleggelser og antall dødsfall har økt. I uke 11 er det foreløpig rapportert om 202 sykehusinnleggelser, det nest høyeste antallet nye innleggelser på én uke gjennom hele pandemien. Det er også 22 prosent flere enn den foregående uka.

43 av pasientene trengte intensivbehandling i uke 11, noe som er det høyeste antallet siden slutten av mars i fjor.

18 av de innlagte var mellom 20 og 29 år. Det er det høyeste antallet rapportert i den aldersgruppen på en uke siden begynnelsen av pandemien og en tredobling fra de foregående ukene.

Onsdag var 267 koronapasienter innlagt på sykehus, tre flere enn dagen før.

Etter å ha falt i fire uker har tallet på dødsfall steget igjen. I uke 11 ble det meldt om ni dødsfall, mot fem uka før.

R-tallet stabilt

FHI anslår at R-tallet, det vil si hvor mange personer en koronasmittet smitter videre, var på 1,3 fra 2. mars, men med betydelig forskjell mellom fylkene. Fra 17. mars har det vært på 1,4.

I en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, estimeres R-tallet for en uke siden til 1,2.

Samtidig har antallet som tester seg, hatt en svak nedgang på 2 prosent, mens andelen positive prøver har økt fra 1,52 prosent i uke 6 til 3,34 prosent i uke 11.

189.737 nordmenn testet seg for covid-19 i forrige uke.

