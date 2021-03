Advokat tiltalt for grove underslag og bedragerier for rundt 130 millioner kroner

innenriks

Advokaten, som tidligere var bosatt i Moss, skal blant annet ha overført pengene til sin bedriftskonto ved å lage fiktive fakturaer og ved å forfalske klientkontoutskrifter.

Den uriktige bokføringen ble ifølge Økokrim gjort for å dekke over pågående underslag av klienter. Lovbruddene har ifølge tiltalen funnet sted over en periode på sju år.

– Det er en alvorlig tiltale, både fordi det er snakk om betydelige beløp, men også fordi vi mener tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen han hadde som advokat, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Geir Kavlie.

Både grovt underslag og grovt bedrageri har en strafferamme på seks år i fengsel.

Økokrim har samarbeidet om saken med Tilsynsrådet for advokater og oppnevnt forvalter av advokatvirksomheten.

– Dette har vært en komplisert sak å etterforske, og samarbeidet med Tilsynsrådet for advokater og forvalter av advokatvirksomheten har bidratt til å avdekke omfanget av forholdene, sier Kavlie.