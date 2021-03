Detonering av sprengstoff funnet i hus i Bamble fortsetter fredag

innenriks

En patrulje sørger for vakthold på stedet i natt, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Politiet satte opp sperringer og evakuerte et nabohus etter meldinger om funn av sprengstoff i en bolig på Herre i Bamble kommune torsdag morgen.

Under ransakelsen av boligen ble det funnet det politiet omtaler som sivilt sprengstoff.

Det er satt en sikkerhetsavstand på 150 meter fra boligen der sprengstoffet ble funnet.

Politiet ransaket boligen i Herre etter anmodning fra Agder politidistrikt etter at tre menn og en kvinne ble pågrepet onsdag i Grimstad etter funn av sprengstoff i Arendal. To av dem ble fremstilt for varetekt, mens en mann og en kvinne ble løslatt.

Det er likevel ikke noen sammenheng mellom funnet av sprengstoffet i Bamble og i Arendal, ifølge operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt.

En person ble pågrepet i forbindelse med saken i Bamble onsdag ettermiddag og er avhørt.

