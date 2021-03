Seks års fengsel for drapsforsøk i Trondheim

innenriks

5. desember 2019 avfyrte 29-åringen fra Grenland-området to skudd mot 31-åringen, som er fra Trøndelag. Offeret ble skadd i magen og i venstre underarm.

I Sør-Trøndelag tingrett ble 29-åringen dømt til sju og et halvt års fengsel, men lagmannsretten konkluderte med at seks års fengsel er passende straff, skriver Adresseavisen. I skjerpende retning har retten lagt vekt på at skuddene falt på åpen gate og kunne ha truffet tilfeldig forbipasserende.

29-åringen har hevdet at han var i en nødvergesituasjon da skuddene ble avfyrt, og at han derfor måtte frifinnes.

I tillegg til fengselsstraffen er 29-åringen dømt til å betale 125.000 kroner i oppreisningserstatning til 31-åringen.

