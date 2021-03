Destruksjonen av sprengstoff i Bamble fortsetter mandag

innenriks

Rundt 20 boliger ble evakuert, og en vei ble tidvis stengt i forbindelse med arbeidet med å destruere eksplosivene lørdag og søndag.

Søndag kveld opplyste Sørøst politidistrikt at det ble gjort enda et funn i løpet av dagen, og at arbeidet med å destruere sprengstoffet trolig vil pågå hele mandag.

– Sikkerhetssonen på 150 meter gjelder fortsatt. De evakuerte kan oppholde seg i boligene i natt, men må evakuere innen klokken 8 mandag, skriver politiet på Twitter.

De evakuerte vil få tilbud om å oppholde seg på et hotell mandag.

Det var torsdag morgen at politiet gjorde det første av flere sprengstoffunn på privatadressen i Bamble. En person ble pågrepet i forbindelse med saken.

(©NTB)