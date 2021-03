Politiet grep inn to ganger mot samme søndagsfest i Oslo

innenriks

– Ved første tilfelle fant vi 14 personer i leiligheten, som hadde privat fest. Alle ble anmeldt for brudd på smittevernreglene, skriver politiet på Twitter i 13-tiden søndag formiddag.

Ved første besøk ble en av gjestene innbrakt for å ha forulempet en offentlig tjenesteperson. En bil ble i tillegg avskiltet. Ti av gjestene ble også bortvist.

– Ved ny klage noe senere fant vi at flere av de bortviste hadde kommet tilbake, samt den avskiltede bilen var blitt brukt til ulovlig kjøring, skriver politiet.

– Vi innbrakte fem personer for brudd på tidligere bortvisning, og to personer ble innbrakt for mistanke om kjøring i påvirket tilstand, føyer de til.

(©NTB)