Regjeringen strammer inn på grensene – alle reisende må ha mindre enn 24 timer gammel test

innenriks

Norske statsborgere vil ikke kunne nektes innreise dersom de ikke oppfyller kravet, men det vil kunne gis bøter. Kravet om attest på negativ test gjelder ikke hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest, opplyser regjeringen.

– Utenlandske statsborgere uten test tatt under 24 timer før ankomst, kan vi bortvise. Vi kan ikke utvise nordmenn som kommer til Norge, men de kan få bøter, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til VG.

For personer som ankommer med fly, må testen være tatt maks 24 timer før oppsatt avgangstid på første del av flyreisen.

Test ved grensen

Ved ankomst til grensen må alle teste seg, som regel med antigen hurtigtest. De som forlater teststasjonen før svaret er klart, kan straffes med bøter. Mæland sier til VG at det erfaringsmessig vil ta en liten halvtime før testsvaret foreligger.

Hun forteller at det har skjedd at personer som har testet positivt, ikke har svart når de er blitt oppringt, og at enkelte har oppgitt feil telefonnummer.

– Vi innfører denne regelen for å tette muligheten for at noen med positivt testresultat reiser videre, sier Mæland.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) understreker viktigheten av å redusere risikoen for importsmitte.

– Det er viktig at de som tester positivt, går i isolasjon så fort som mulig. Kommunene bør organisere smittevernfaglig forsvarlig transport hjem for dem som ikke skal på karantenehotell, dersom de ikke bruker eget kjøretøy, sier han.

Egnet oppholdssted

Regjeringen understreker at selv om man tester negativt på grensen, må man gjennomføre innreisekarantene. Alle som har vært på unødvendig reise må gjennomføre karantene på karantenehotell.

Fra mandag strammes dessuten reglene inn for dem som kommer tilbake fra nødvendig reise. For at et oppholdssted skal kunne regnes som egnet til formålet, må enkelte krav oppfylles.

Det må være mulig å holde tilstrekkelig avstand til andre, og vedkommende som er i karantene, må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Ektefeller, samboere og barn som bor sammen i landet de reiser fra og ankommer Norge sammen, kan være på samme sted i innreisekarantenen.

(©NTB)