Vaksinekoordinatoren i Bærum: Flyttingen skyldes ikke strøm av folk som sier nei

– Da vi satte første dose, var vaksinereglene at dosene måtte settes med 28 dagers mellomrom. I etterkant har FHI endret regimet og anbefalt lengre tid mellom dosene. Da så vi et mulighetsrom til å utsette og ivareta de viktige helligdagene skjærtorsdag og langfredag, sier vaksinekoordinator Tonje Vågårøy til NTB.

– Vi har ikke opplevd en stor strøm av folk som ikke ville ta timene, slik Nordre Aker i Oslo har, understreker hun.

Vågårøy sier at hun forstår frustrasjonen til dem som hadde planlagt for og lagt til rette for å være hjemme skjærtorsdag og langfredag.

– Jeg er lei meg for dem som har planlagt påskedagene og som har tilrettelagt for vaksinering, men vi forsøker å gjøre dette i beste mening, sier Vågårøy.

