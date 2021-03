19 nye smittede i Haugesund - flere nekter å oppgi nærkontakt

innenriks

Ifølge oversikten fra kommunen tirsdag formiddag dreier det seg om lokal smitte.

Oversikten viste søndag og mandag henholdsvis tre og fire nye smittede, men ellers lå kommunen på over 20 smittede de fleste av dagene i forrige uke.

Ifølge en oversikt mandag lå Haugesund med 859,3 nest høyest blant kommunene i landet når det gjelder smittetrykk regnet per 100.000 innbyggere. Bare Lørenskog lå høyere.

Til NRK forteller kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen at de har avdekket at flere ikke følger karantenereglene og blant annet går på jobb i karantenetiden. Ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) opplyser at kommunen vurderer å politianmelde personer som har nektet å oppgi nærkontaktene sine.

– Det er usolidarisk og egoistisk. Det er veldig alvorlig og kan i verste fall påføre andre alvorlig sykdom og død, sier ordføreren.

