Stor fare for løssnøskred på Helgeland

innenriks

Store mengder med nysnø i fjellet i kombinasjon med kraftig vind gjør at det ventes omfattende naturlig utløst skredaktivitet.

– Der nedbøren kommer som regn, er det fare for naturlig utløste, våte skred. På høyfjellet og i indre strøk kan det finnes et dypt vedvarende svake lag i snødekket, melder NVE.

I naboregionen Svartisen har det blitt registrert et svært stort skred den siste tiden.

Varselet fra NVE for disse områdene gjelder muligheten for flakskred i fjellet over 800 meter og løssnøskred for fjellområdene lavere enn 800 meter.

(©NTB)