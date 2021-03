Tirsdag kommer nytt vaksinescenario – Norge ligger etter Norden

innenriks

Mandag hadde vel 615.500 nordmenn fått minst ett stikk i armen med koronavaksine.

Ifølge det nøkterne vaksinescenarioet som ble publisert av Folkehelseinstituttet (FHI) 12. mars, skal alle voksne få tilbud om første vaksinedose innen midten av juli. Tirsdag oppdateres dette scenarioet.

– Det skal komme en oppdatert vaksineplan til uken, sannsynligvis på tirsdag. Men det kommer nok ikke store, dramatiske endringer, sa overlege Are Berg ved FHI lørdag.

Berg påpeker at det har vært en rekke forsinkelser, og at det vil komme nye. Vaksinescenarioene til FHI er basert på en stor økning i antallet vaksiner Norge mottar i månedene framover. Der det fram til uke 11 var distribuert 596.000 doser av Pfizer-Biontech-vaksinen i Norge, skal vi motta 580.000 bare i april, dersom FHIs planer slår til. I tillegg ventes det økning i leveransene av andre vaksiner.

Danmark flytter fram sluttdatoen

I Danmark har Statens Serum Institut beregnet at 11,8 prosent av befolkningen har fått første vaksinedose. 6,3 prosent er fullvaksinert, ifølge SSI. Mandag oppdaterte Sundhedsstyrelsen sitt scenario, hvor de spår at hele den voksne befolkningen skal være ferdigvaksinert i løpet av uke 29 – altså innen 26. juli. Det er en uke tidligere enn man hadde planlagt før.

Folkhälsomyndigheten skrev fredag at 12,6 prosent av den svenske befolkningen har fått minst én dose. Landet hadde som mål å få vaksinert hele den voksne befolkningen i løpet av første halvår i 2021, men det målet avlyste landets vaksinekoordinator, Richard Bergström, lørdag.

– Det kommer til å ta litt lengre tid før alle er fullvaksinert, men kanskje fem millioner personer er fullvaksinert ved halvårsskiftet, sa Bergström i SVT-programmet Helgstudion.

Han regner imidlertid med at alle får første dose i løpet av juni måned.

Finland: utsetter andre dose

I Finland har hele 15,1 prosent av befolkningen – nesten én av seks – fått første vaksinedose, men til gjengjeld har kun 1,6 prosent fått andre dose, skriver det finske folkehelseinstituttet THI.

Dette kan ha sammenheng med landets vaksinestrategi. I februar omtalte TV 2 at finnene setter vaksinedosene med tolv ukers mellomrom, heller enn seks uker, som er tilfelle for de fleste vaksiner i Norge. Den finske vaksinekalenderen legger opp til at hele den voksne befolkningen skal være fullvaksinert innen utgangen av året.

Også de to nordiske øystatene har kommet godt i gang. Islandske myndigheter skriver at om lag 45.000 personer har mottatt minst én dose. Det er om lag 12 prosent av befolkningen, og landet regner med å være ferdig med å vaksinere den voksne befolkningen i løpet av sommeren. Færøyene har vaksinert 11 prosent av sin befolkning.

