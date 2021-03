Tre menn tiltalt for å ha holdt en 25-åring fanget i over ett døgn

innenriks

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av Statsadvokatene i Oslo, holdt de tre mannen innesperret fra 11. desember 2018 rundt klokka 14.30 til rundt klokka 18.15 dagen etter.

Offeret skal ha blitt sprayet i øynene med forsvarsspray, overmannet, påsatt håndjern og bundet med strips og teip. De tre er tiltalt for å ha slått, sparket mannen en rekke ganger, samt å ha utsatt ham for voldtekt. De skal også injisert det som ble sagt å være heroin i ham, truet ham med kniv mot halsen, samt truet med å drepe ham og å voldta forloveden hans.

To av mennene er også tiltalt for å ha ranet til seg en ring og ei klokke fra 25-åringen. Den ene av dem og den tredje er dessuten tiltalt for å ha oppbevart nesten 85 gram kokain i en kjellerbod, samt penger som antas å stamme fra narkotikalovbrudd. De tiltalte er i alderen 22 til 31 år.

Saken starter tirsdag 6. april, og det er satt av tolv dager til behandlingen.

