innenriks

Antall smittetilfeller bruker imidlertid å gå ned i helger og i høytider, da færre tester seg.

Totalt har 359 personer testet seg i Sarpsborg det siste døgnet, opplyser kommunen fredag kveld.

Av de nye tilfellene er 13 smittet i egen husstand, mens to er smittet under private sammenkomster. En person er smittet i skole eller barnehage, og to personer har foreløpig ukjent smittevei.

(©NTB)