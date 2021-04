innenriks

– Utenriksdepartementet er kjent med hendelsen gjennom lokale mediene, men har ikke fått bekreftet forholdet av lokale myndigheter. Ambassaden i Manila forsøker å innhente informasjon lokalt og vil følge opp saken, sier seniorrådgiver og pressevakt Mari Bangstad i UD til VG.

Kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD bekrefter dette overfor NTB.

Ifølge VG skriver lokale medier at mannen ble skutt i sitt eget hjem under et ran.

