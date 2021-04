27 nye koronasmittede i Bergen

innenriks

27 tilfeller er ni færre enn dagen før, men tre flere enn samme dag for én uke siden.

Ett av de nye tilfellene er et barn under fem år. Til sammen seks er under 19 år. Fem tilfeller har ukjent smittevei, tre er usikre. Et tilfelle er importsmitte, mens resten er nærkontakter, skriver kommunen.

– Vi får en betydelig utfordring dersom mange tar med seg smitte hjem etter å ha vært på påskeferie, for deretter å sette i gang lokal smittespredning i Bergen. Det kan unngås dersom de som har utsatt seg for smitte i påsken, tester seg når de kommer tilbake til Bergen og unngår nye kontakter før testsvar, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

