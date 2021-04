MC-fører døde etter utforkjøring i Fetsund

innenriks

De pårørende er varslet. Politiet mottok melding om ulykken like før klokken 15.

– Det er store skader på motorsykkelen. Vitner forklarer at det var snakk om høy hastighet, sier operasjonsleder Svein Valle i Øst politidistrikt til NTB.

Riksvei 22 gjennom Fetsund er helt sperret for trafikk, men politiet håper å kunne åpne et felt for å slippe trafikken forbi.

– Det blir en del opprydningsarbeid. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på vei og vil nok holde på en stund framover, sier Valle.

