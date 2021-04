Skiløper på Sverige-tur prøvde å lure seg unna karantenehotell

innenriks

Det hele viser seg å være et noe kreativt forsøk på å unngå karantenehotell etter at mannen i 50-årene hadde vært på tur i Sverige, skriver Adresseavisen.

– Planen hans har vært å gå på ski over grensen og bli hentet av sønnen sin i Stuggudalen for å unngå karantenehotell, sier operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt.

Ifølge henne var ikke mannen i stand til å ta seg videre på egen hånd. Mannen hadde overnattet på en selvbetjeningshytte etter å ha vært i Sverige, og var både våt, kald og forkommen da han ble funnet.

– Han vil bli anmeldt for brudd på karantenebestemmelser for ulovlig grensepassering. Jeg vil heller ikke se bort ifra at han vil bli stilt ansvarlig for erstatning av redningsaksjonen. Det koster penger å bli hentet ut av en fjellredningsgruppe. Så det blir uansett en dyr affære. Det er mye styr for å slippe karantenehotell, sier Johnsen til avisen.

(©NTB)