Regjeringen vil at flere skal ta utdanning – gir 139 millioner kroner

innenriks

Pengene skal brukes på utdanningstilbud både i videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter. Målgruppen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, ledige og permitterte, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Dette skal være studietilbud som er korte og fleksible, gjerne digitale, slik at man også kan kombinere studiene med jobb eller jobbsøking, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Tilbudene skal blant annet være relevante for arbeidsmarkedet og bidra til å gjøre deltakerne i målgruppen mer attraktive for arbeidslivet, ifølge departementet. Det skal også være gratis for alle deltakere.

