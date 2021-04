innenriks

Onsdag redegjorde Solberg om regjeringens plan for gjenåpning av Norge, men hun innrømmer at muterte virus kan forsinke prosessen.

– Den største biten er mutasjoner vaksinene ikke biter på. Det er den største fienden, sa Solberg på spørsmål om hva som er den største fienden til regjeringens gjenåpningsplan.

– Utsettelsesfaren er at vi får utbrudd som blir for store, som vi ikke klarer å holde kontroll over, som gjør at vi fortsatt må holde et høyt nasjonalt nivå, sa Solberg.

