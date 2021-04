Gjenåpningsplan for Oslo kan komme neste uke

innenriks

Men da tar han forbehold om at smittesituasjonen utvikler seg i riktig retning, skriver Aftenposten. Han vil ikke sette en konkret dato, da dette kan føre til falske forhåpninger.

– Vi er nødt til å se an påskeferien og konsekvensene av den. Etter hver ferie har vi sett at ferien har ført til ekstra smitte. Da blir det veldig gærent å si at det vi egentlig driver med nå, er gjenåpning. Men jeg håper vi kan komme med noe mer konkret om hvordan rekkefølgen på gjenåpningen i Oslo blir i neste uke, sier Johansen til avisa.

