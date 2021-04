Legemiddelverket glade for EUs avgjørelse

innenriks

– Jeg kan ikke si at jeg er glad. Dette er jo egentlig sørgelig. Men vi har hele tida tenkt at det er viktig at helsepersonell og pasienter blir oppmerksomme på dette, og at pasientene kan få behandling, sier Madsen til Dagbladet.

Onsdag kunngjorde EUs legemiddeltilsyn (EMA) at blodpropp og lavt antall blodplater legges til på lista som en svært sjelden bivirkning av AstraZenecas koronavaksine. De mener likevel fordelene veier opp for ulempene ved bruk av vaksinen.

– Bra de andre landene nå er enige

– Vi har ment lenge at det må være en sannsynlig sammenheng ut fra det vi har erfart i Norge. Det er bra at de andre landene nå er enige i at dette alvorlige sykdomsbildet skal føres opp som en mulig bivirkning av vaksinen, sier Audun Hågå, direktør i Legemiddelverket til NTB.

Han legger til at dette er et bevis på at bivirkningsovervåkingen av medisiner fungerer godt.

– Et godt system for bivirkningsovervåking er viktig for pasientsikkerheten og tilliten til vaksiner, sier Hågå.

Ny norsk vurdering innen 15. april

Norske myndigheter har i flere uker ment at det er en kobling mellom blodproppene og vaksinen.

Madsen vil ikke uttale seg om hva dette vil bety for bruk av vaksinen i Norge. Folkehelseinstituttet vil komme med en ny vurdering om dette senest 15. april.

– Jeg er ikke glad for at dette nå blir ført opp som bivirkninger, men på den andre siden er jeg glad for at arbeidet vi gjør blir verdsatt, sier Madsen.

(©NTB)