Mæland oppfordrer folk til å planlegge ferie i Norge

Mange har øynet håp om utenlandsferie i sommer. Men justisminister Mæland er tydelig på at du ikke bør legge slike planer nå.

– Jeg ville nok ikke anbefale å planlegge ferie i utlandet i juni. Men det er UD som gir reiseråd, og vi vil jo se hen til både smittesituasjon i Europa og resten av verden. Men jeg ville ikke ha planlagt for det, sier Mæland til TV 2.

Sommeren bør brukes på norgesferie, oppfordrer Mæland.

– Vi oppfordrer nordmenn til å feriere i Norge, og det så vi at de gjorde i fjor. Foreløpig er det et stykke fram til at vi kan ønske turister velkommen tilbake Norge, dessverre.

Onsdag redegjør statsminister Erna Solberg (H) for den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Mæland sier dagens innreiseregler vil vare en stund.

– Vi kommer fortsatt til å ha veldig, veldig strenge restriksjoner for innreise, sier justisministeren.

De eneste unntakene gjelder samfunnskritisk personell, barn som skal ha samvær med foreldre, noen dagpendlere, samt helsepersonell.

– Det kommer til å ta tid før vi åpner for innreise, rett og slett fordi tiltaksbyrden for folk som bor i Norge er veldig stor. Jeg tror at alle som vil til Norge, i veldig lang tid framover, må belage seg på strenge karanteneregler, karantenehotell og testeregime, sier hun.

