Solberg sier kommunikasjonsstrategien av og til er vanskelig

Under pressekonferansen onsdag ettermiddag understreker Solberg at hun forstår kritikken fra opposisjonen om at de ulike uttalelsene om hva man skal følge med på av R-tall, smittetall og innleggelser, kan forvirre folk.

– Det er vanskelig for oss av og til. Det er masse medieoppslag hver dag, alle her spør oss og alle andre om synspunkter og så kommer det ulike oppslag. Så er det ikke alle som har lest hele saken, eller ser alle forbeholdene som er med, og da kan kommunikasjonsstrategien være litt vanskelig. Det kan jeg forstå Jonas Gahr Støres kritikk av, sier Solberg.

– Samtidig er det litt prisen for at vi har vært så åpne, legger hun til.

Hun sier det er bra at man har hørt litt uenighet i pandemien, og at folk ser at man sier litt forskjellige ting.

– Men det har en kommunikasjonsmessig utfordring for å få budskapet ut til folk, det er det ingen tvil om, sier Solberg.

