Slep av nederlandsk lasteskip går etter planen

Torsdag morgen ligger skipet rundt 8 nautiske mil vest for Runde. Det tilsvarer om lag 15 kilometer.

Klokken 5.20 forteller operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til Bergens Tidende at alt går som planlagt.

– Det går veldig sakte, i 2–2,5 knop, så det kommer til å ta tid før de er framme. Men alt ser veldig greit ut. Det går rette veien, og etter planen, sier Algrøy.

Tidligere på kvelden ble bergingsmannskaper firt ned i skipet fra et redningshelikopter etter med at det ble iverksatt en statlig aksjon på grunn av frykt for at skipet ville drive på land i løpet av natten. Da havaristen var sikret, var det fortsatt noen timer igjen til skipet ville ha truffet land.

– Vi hadde nok mellom fire og fem timers drivetid å gå på, sier beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket.

Eemslift Hendrika sendte mandag formiddag ut nødmelding etter at det fikk slagside da lasten forskjøv seg, rundt 60 nautiske mil vest av Ålesund i et kraftig uvær. I løpet av mandag ble hele mannskapet på tolv personer evakuert med redningshelikopter fra skipet.

I 23-tiden mandag mistet skipet motorkraft, og det drev mot land i to døgn før det ble sikret.

