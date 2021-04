De regionale tiltakene for ti kommuner i Nordland avsluttes

innenriks

De regionale tiltakene har vært innført i kommunene Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter avsluttes de tiltakene ved midnatt, natt til mandag 12. april.

– Regionen har kontroll på smittesituasjonen. Både statsforvalter og kommunene opplever at smitteverntiltakene blir fulgt opp, at testkapasiteten er god og at det er god kapasitet i helsetjenesten. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter anbefaler at de regionale tiltakene avsluttes. Regjeringen har fulgt anbefalingen og kommunenes eget ønske, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Mens Bodø kommune har hatt tiltaksnivå A – det strengeste tiltaksnivået, har de øvrige ni kommunene hatt tiltaksnivå C.