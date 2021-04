Regjeringen letter på tiltakene for en rekke kommuner

innenriks

I Vestfold og Telemark går kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg fra tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået, til tiltaksnivå B fra midnatt natt til mandag.

– Smittesituasjonen er stabil i disse seks kommunene, med en fallende trend. Kommunene ønsker fortsatt regionale tiltak, men en nedtrapping til tiltaksnivå B, altså noe mindre strengt enn tiltakene de har hatt de siste tre ukene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det nye tiltaksnivået varer til og med torsdag 22. april.

Synkende R-tall

I nord avsluttes de regionale tiltakene i kommunene Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Mens Bodø kommune har hatt tiltaksnivå A siden midten av mars, har de øvrige ni kommunene hatt tiltaksnivå C.

– Regionen har kontroll på smittesituasjonen. Både statsforvalter og kommunene opplever at smitteverntiltakene blir fulgt opp, at testkapasiteten er god, og at det er god kapasitet i helsetjenesten, sier Høie.

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og statsforvalter avsluttes tiltakene ved midnatt, natt til mandag.

Kommunene i Vestfold og Telemark ønsket en varighet av tiltaksnivået samordnet med Grenlands-kommunene, heter det i anbefalingen fra Helsedirektoratet. Den slår også fast at R-tallet er synkende både i Nordland og i Vestfold og Telemark.

Butikker og serveringssteder kan åpne

For kommunene i Vestfold og Telemark innebærer en endring fra tiltaksnivå A til B blant annet:

* Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent.

* Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke tillatt med skjenking.

* Idretts- og fritidsaktiviteter blir tillatt også innendørs for barn og unge under 20 år, og forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år gjelder ikke lenger.

* Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering.

(©NTB)