Statsminister Erna Solberg får et forelegg på 20.000 kroner etter 60-årsfeiringen på Geilo

– Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like, sa politimester Ole B. Sæverud da politiet informerte om saken fredag.

Hennes mann Sindre Finnes slapp unna med en påtaleunnlatelse, men statsministeren må tåle en bot på 20.000 kroner etter feiringen.

Politiet har etterforsket hvorvidt det ble begått brudd på enten lokale eller nasjonale smittevernforskrifter i forbindelse med i 60-årsfeiringen på Geilo i vinterferien.

Restaurantbesøk

Solberg har selv fortalt at familien 26. februar dro på restaurant i den tro at det var den beste måten å ivareta smittevernet på. Selv deltok hun ikke på middagen. Dagen etter samlet storfamilien på 14 seg, derblant statsministeren, i leiligheten Solberg hadde leid hvor de spiste sushi.

Beklaget

Uavhengig av etterforskningen har Solberg allerede beklaget at det ble holdt samlinger med flere enn ti familiemedlemmer de to dagene og medgitt at hun ikke hadde god nok kunnskap om regelverket.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norsk folk, burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sa Solberg da NRK meldte om saken.