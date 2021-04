Kommuner på Vestlandet mener hurtigtestene er for dårlige

innenriks

I et brev sendt til Statsforvalteren i Vestland 18. mars, som ble videresendt til Helsedirektoratet, protesterer Bergen kommune, Helse Bergen og flere nabokommuner mot kravet om hurtigtest, skriver Bergens Tidende.

Kravet om at det skal benyttes såkalt antigen hurtigtest som gir svar allerede etter 15 minutter, ble innført av Helsedirektoratet fra 29. mars, men denne testen er ikke like sikker som såkalt PCR-test, skriver kommunene i brevet.

– Følsomheten på hurtigtestene er ikke så god som vi ønsker. Vi risikerer å miste folk som er syke, slik at de ikke blir satt i isolasjon, sier overlege Trond Inselseth ved Bergen legevakt til avisen.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier til Bergens Tidende at han er kjent med at det er ulike syn på bruken av hurtigtester, men viser til at forskriften er bestemt av regjeringen, og at alle i utgangspunktet skal følge den.

