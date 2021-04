Riksmekleren: Fortsatt betydelig avstand og tøffe forhandlinger

innenriks

Fristen er ved midnatt. Riksmekleren vil ikke si noe om han tror partene, LO, YS og NHO, blir enig før fristen går ut, men han sier møtene pågår og vil fortsette.

– Ingenting er avklart per nå. Det er fortsatt tøffe forhandlinger og betydelig avstand. Vi er i gang med møter med alle partene, og det fortsetter, sier Ruland lørdag kveld klokken 23.

LO, YS og NHO sittet sammen på Hotel Opera i Oslo siden fredag formiddag for å forsøke å komme til enighet om lønnsoppgjøret for frontfaget. I mellomtiden holder norsk arbeidsliv pusten for en mulig storstreik.

