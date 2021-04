Venstre ryker ut av Stortinget i fersk måling

innenriks

Seks måneder før stortingsvalget faller Venstre helt ut av Stortinget med en oppslutning på fattige 1,9 prosent på april-målingen Norfakta har gjennomført for Klassekampen og Nationen. Det er et fall på 2 prosentpoeng for Venstre siden mars.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk Venstre 4,4 prosent og åtte stortingsmandater. Et storting uten Venstre gjør at det ser mørkt ut for statsminister Erna Solbergs (H) håp om å bli gjenvalgt som statsminister for tredje gang. Bakgrunnstallene viser at blant Venstres velgere fra 2017 går 14 prosent til MDG og 13 prosent til Høyre.

– Dette er selvsagt en altfor dårlig måling. Heldigvis er de fleste målingene bedre for Venstre, skriver Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre, i en epost til Nationen.

Venstre oppnådde et snitt på 3 prosent på de ni landsomfattende meningsmålingene i mars, ifølge Poll of polls.

Høyre størst

Høyre og Frp går noe fram, til 24,2 og 10,5 prosent, men KrF faller 0,3 prosentpoeng til 2,4 prosent. Dermed mister partiet sju av sine åtte stortingsplasser. Dette er den dårligste Norfakta-målingen for partiet siden målingene startet i 2008.

De gamle rødgrønne regjeringskameratene Ap, Senterpartiet og SV får til sammen 93 stortingsplasser og et komfortabelt flertall uten å måtte ta hensyn til Rødt og MDGs til sammen 14 mandater.

Rødt og MDG klarer sperregrensen

Både Rødt og MDG kommer så vidt over sperregrensen på denne målingen.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik: SV 9,8 (+2,3), Ap 22,5 (+1,8), Sp 18,8 (+1,1), KrF 2,4 (-0,3), Venstre 1,9 (-2), Høyre 24,2 (+0,3), Frp 10,5 (+0,5), Rødt 4 (+0,2) og MDG 4,1 (+0,6).

Målingen er utført 6. og 7. april og 1.000 personer er intervjuet. Feilmarginen varierer mellom 0,8 og 2,6 prosent og er størst for de største partiene. Det er kun oppgangen til SV som er utenfor feilmarginen på denne målingen.

