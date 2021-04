Flere tatt av snøskred på Vestlandet: – Ingen handlet uaktsomt

innenriks

– Skredfaren er veldig høy, meget høy over hele landet, faktisk. Det er typisk vårsnø, det oppstår skred når tung snø har lagt seg på gammel snø, og da blir skredfaren veldig stor, sier redningsleder Jan Lillebø i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Fløt oppå snømassene

I Stardalen i Sunnfjord gikk ett av skredene. Tre personer ble tatt, men de fløt oppå snømassene og ble ikke begravd og er i god behold, skrev Vest politidistrikt på Twitter like før klokken 16 søndag ettermiddag.

Politiet fikk melding om dette og ytterlige ett skred i Sunnfjord to timer tidligere. En melder ringte og varslet om at han hadde sett seks personer høyt oppe i fjellsiden i Stardalen, under toppen av det 1.400 meter høye Tortnegrøegga, da et skred ble utløst.

I etterkant kom politiet i kontakt med flere personer som var i området da skredet gikk. Alle var i god behold.

– Det er første dagen på lenge at det har vært ålreit vær. Da blir utfarten også veldig stor, fastslår Lillebø.

Flere skred

Det gikk også et større skred ved skianlegget Fjellsetra i området Tuvdalen i Sykkylven i Møre og Romsdal. Politiet fikk ingen indikasjon på at noen var tatt av skredet, men Lillebø sier at også her ble folk liggende oppå snømassene, men uten at noen ble skadd.

Lavinehunder søkte gjennom skredområdet uten markering, og aksjonen ble derfor avsluttet, opplyser politiet.

Søndag ettermiddag gikk det også et snøskred i ved Buskrednosi i Vigdal i Jostedalen, men dette ble ansett som et naturlig skred. Her ble ingen tatt, og redningsaksjonen ble avblåst.

– Ikke uforsiktige

– På kort tid har Hovedredningssentralen (HRS) bistått de lokale redningssentralene Vest og Møre og Romsdal i tre store skred. Potensialet til skredtatte var stor. Både i Stardalen og Tuvdalen er det meldt om at skikjørere ble tatt av skred, men alle kom seg ut på egen hånd, skrev HRS på Twitter søndag ettermiddag.

Lillebø forteller at de som har vært involvert i søndagens skred, ikke har opptrådt uaktsomt.

– Vi har ikke noe grunnlag for å si at de som har vært involvert i dagens mange skred, har vært uforsiktige. Samtidig oppfordrer vi folk til å være veldig forsiktige. Det er spesielt nå på våren at skredfaren blir ekstra stor, opplyser Lillebø til NTB.