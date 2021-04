Muslim-topper i Norge: Vaksinen bryter ikke med fasten

innenriks

Sammen representerer de to organisasjonene et flertall av moskeene i Norge. NRK melder at moskeene den siste tiden har fått flere spørsmål om dette i forkant av Ramadan som starter tirsdag 13. april.

Vaksinen har ingen næringsverdi, og settes i muskler, og kan dermed ikke ses på som mat eller drikke, slår organisasjonene fast.

– Det er mange flere enn jeg trodde som deler feiloppfatningen om at man ikke kan ta vaksiner under fasten. Jeg selv trodde også at man ikke kunne ta noe inn i kroppen mens man faster, sier koronakoordinator Arshad Jamil i Muslimsk Dialognettverk.

