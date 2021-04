24 positive koronatester i Brønnøy

innenriks

– 23 har testet positivt med hurtigtest, 148 er i karantene. To av dem som har testet positivt, er elever ved en skole. Elevene har vært på skolen i dag også, sa kommuneoverlege Even Thorkildsen på et ekstraordinært kommunestyremøte mandag, ifølge Brønnøysunds Avis.

Det var en tilreisende arbeider ved Brønnøysundregistrenes nybygg som tok en rutinemessig test da han skulle tilbake på arbeid søndag. Like etter kom beskjeden om at han hadde testet positivt.

Tidligere mandag ble det kjent at ti nærkontakter hadde testet positivt, men nå er altså det tallet oppe i 23.

– Vi frykter at det kan være et mutert virus, men vi vet ikke hvilken variant det kan være. Vi må vente på hurtigtestene som blir tatt, så håper vi på at vi får svar i løpet av tirsdag kveld eller onsdag morgen, sa ordfører Eilif Trælnes (Sp) til NTB tidligere mandag.

All aktivitet ved Brønnøysundregistrenes nybygg ble stanset mandag ettermiddag.

