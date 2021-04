Helsenorge advarer mot svindelforsøk

innenriks

Helsenettstedet, som formidler informasjon fra myndighetene til innbyggere og pasienter i Norge, skriver på sine nettsider at epostene og tekstmeldingene ikke må besvares.

Ifølge helsenett er de falske epostene et forsøk på svindel gjennom å hente inn navn og kredittkortinformasjon fra innbyggere. Lenken som følger med eposten, går til en falsk nettside som utgir seg for til ID-porten som er pålogging for Helse-Norge, skriver nettstedet videre.

«Helse-Norge ber deg aldri om kredittkortinformasjon eller passord og koder i en henvendelse», skriver helsenett i sin advarsel.

Dersom noen har oppgitt kort- eller kontoinformasjon, anbefales det at man sperrer kort og kontoer umiddelbart.

(©NTB)