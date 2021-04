innenriks

– Jeg snur meg og ser at han kjører opp på fortauet. Det går veldig fort. Jeg reagerer med å med å dra vogna inn til siden. Jeg ser bakover. Den kommer i full fart nedover og viser ingen tegn til å vike unna. Så treffer ambulansen barnevogna.

Det sa en mor i 30-årene under første dag av rettssaken i ambulansekaprersaken i Oslo. En 33 år gammel mann er tiltalt for å ha forsøkt å drepe kvinnen, hennes sju måneder gamle tvillinger, et eldre ektepar og to politimenn med en kapret ambulanse i Oslo 22. oktober 2019.

Kvinnen var ute og trillet med tvillingene i Åsengata på Torshov da hun hørte sirener. Etter at ambulansen traff vogna ble den ifølge kvinnen kastet opp i været og landet opp ned.

– Jeg tenkte at nå døde de, sa hun gråtende.

– Mulig de ville bli drept

Ingen av de fornærmede ble alvorlig skadd i hendelsen.

I retten sa kvinnen at hun ikke forsto hvorfor ambulansen kjørte opp på fortauet.

– Min opplevelse er at den svingte opp mot meg. Det var ingen andre i nærheten, og ingen hindringer i veien som gjorde at den måtte kjøre opp på fortauet. Man kan ikke unngå å se meg. Jeg går jo der med en dobbeltvogn, sa hun.

I sitt innledningsforedrag understreket aktor Alvar Randa at de ikke mener noe om hvorvidt 33-åringen hadde til hensikt å drepe.

– Det påtalemyndigheten mener er at han holdt det for mulig at de fornærmede ville bli drept gjennom kjøringen, og at han likevel valgte å gjøre det. Det er det som er kjernen i saken, sa statsadvokaten.

Nekter for drapsforsøk

På spørsmål fra dommer Martin Eiebakke om han erkjenner straffskyld for drapsforsøkene, svarte 33-åringen nei.

Han nektet også for å ha truet to politimenn i forbindelse med tiltalen for drapsforsøk på disse.

Det er i tråd med det mannens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, på forhånd hadde varslet.

– Det er ikke nok til å domfelle at de fornærmede opplevde å være i livsfare, og det er heller ikke nok at de faktisk var i livsfare. Det som er rettens oppgave er å ettergå bevis for hva som var hans forsett. Er det slik at han forsettlig forsøkte å drepe dem, eller er det andre omstendigheter bak kjøringen, sa Pedersen.

33-åringen sa seg skyldig i de øvrige punktene i tiltalen, som er på i alt 24 punkter. Det omfatter blant annet at han ranet til seg ambulansen, oppbevaring av narkotika, grove trusler og å ha hatt med skytevåpen på offentlig sted.

Tiltalen omfatter også en hendelse 31. august i 2019 der tiltalte kjørte i Oslo mens har var påvirket av narkotika. I bilen hadde mannen en ladd, avsagd hagle.

Truet politi med avsagd hagle

I retten viste aktor Randa en beskrivelse av hendelsesforløpet med kjørerute, overvåkingsvideoer og videoer fra publikum.

Videobilder viste at mannen truet ambulansepersonell og politifolk med en avsagd hagle iført en skuddsikker vest med politimerke, og at han deretter satte seg inn i ambulansen. Det skjedde på Rosenhoff rett etter at en Saab han kjørte havnet på taket etter å ha krasjet i en rundkjøring.

Bilder viser også ambulansen som kjører i høy hastighet gjennom bygatene. Man hører også en rekke skudd som politiet avfyrte mot bilen før mannen blir pågrepet etter å ha kjørt inn i en port i en bygård. Politiet avfyrte i alt 21 skudd, ifølge Spesialenhetens etterforskning av politiets rolle under hendelsen.

– Ble ikke truffet

Også det eldre ekteparet, som mannen er tiltalt for å ha forsøkt å drepe mens de gikk på fortauet i Åsengata, vitnet mandag.

Mannen og kvinnen sa at de ikke hadde blitt truffet av ambulansen som kom kjørende bakfra.

– Den var ikke borti meg på noe tidspunkt. Hadde den vært det, hadde det gått gærent, for å si det mildt, sa mannen.

Begge falt på et gjerde som gikk langs fortauet, men forklarte at det trolig skjedde som følge lufttrykket fra da ambulansen passerte i underkant av en meter fra dem, eller at det var en spontan reaksjon for å dra seg unna.

De to pådro seg lettere skader.

(©NTB)