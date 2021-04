Rød ukestart på børsen – Kjos' flyselskap steg

innenriks

MPC Container Ships ble mandagens vinner med en kursoppgang på 11 prosent etter å ha kommet med optimistiske prognoser for 2021. Selskapet var et av få på hovedindeksen som noterte seg for kursøkning mandag.

Sparebank 1 SR Bank (+ 2,3 prosent), Storebrand (+1,4), Equinor (+1,2) og Europris (+1,1) hadde også oppgang mandag.

I motsatt ende av skalaen lå Frontline (-8,8 prosent), BerGenBio (-8,1) og Rec Silicon (-6,2).

Det nyetablerte flyselskapet Norse Atlantic – Norwegian-gründer Bjørn Kjos' siste framstøt – ble på sin side tatt godt imot i børsdebuten på Euronext Growth-indeksen. Da børsen stengte handelen mandag ettermiddag, hadde aksjekursen steget med 5,6 prosent fra åpningskursen til drøyt 21 kroner.

På toneangivende indekser i Europa var utviklingen nøytral eller negativ mandag. Både tyske DAX og CAC 40 i Paris lå an til å avslutte uendret, mens FTSE 100-indeksen i London falt med 0,4 prosent.

Nordsjøoljen gikk for drøyt 63 dollar fatet, rundt 0,5 prosent over forrige sluttkurs.

