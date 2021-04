Werner Jensen-kjøpere bes ta kontakt med politiet

innenriks

Hedemark har under navnet Werner Jensen malt og solgt maleri i over 20 år. Ifølge NRK mener politiet at kunstneren har skapt en falsk person med en CV som ikke stemmer, men Hedemark mener han har brukt Werner Jensen-navnet som et pseudonym.

I helgen ble 250 kunstverk beslaglagt, og John Hedemark siktet for bedrageri. Nå ber politiet folk om å ta kontakt dersom de sitter på Werner Jensen-kunst og føler seg lurt, skriver NRK.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen sier at det overfor kjøperne av bildene er skapt en illusjon av at de kjøper en ekte, anerkjent kunstner med en lang CV.

I CV-en til Werner Jensen står det blant annet at han har solgt kunst til store norske selskap, noe politiet mener ikke stemmer.

– Vi mener det er en del av bedrageriet, at man har laget denne CV-en og forskjønnet Werner Jensen på den måten.

(©NTB)