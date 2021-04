22 nye registrerte smittede i Drammen

innenriks

Smitteveien er kjent for 19 av de 22 nye smittede, opplyser Drammen kommune.

I tillegg har én person fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de siste to. For den ene av disse to pågår fortsatt smittesporingen.

– 22 tilfeller er det høyeste smittetallet som er rapportert på nesten en uke. Men vi trekker som vanlig ingen konklusjoner basert på enkelttall, og når vi ser smittetallene over tid, ser det fortsatt ut til å være et synkende smittetrykk i Drammen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Den siste uken er det påvist 128 nye tilfeller i Drammen, mens tallet for de siste to ukene er 310.

