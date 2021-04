NHO: Kun én av ti bedrifter vil benytte seg av lønnsstøtteordning

innenriks

Den nye ordningen trådte i kraft 15. mars og gjelder ut juni. Den innebærer at kriserammede bedrifter kan få inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt som de setter i arbeid igjen etter permittering.

Men i NHOs siste medlemsundersøkelse svarer kun 2 prosent av bedriftene at de har benyttet seg av ordningen. Kun 11 prosent sier at de kommer til å benytte seg av den.

– De som ikke vil bruke den, oppgir blant annet at omsetningsfallet er for lavt til å kvalifisere. At bare hver tiende bedrift vil benytte seg av ordningen betyr ikke nødvendigvis at ordningen er dårlig, eller feil skrudd sammen, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Han peker på at ordningen er ment å treffe bedriftene som sliter mest og som av den grunn har permittert mange. Målet er å stimulere dem til å ta tilbake ansatte tidligere enn det de ellers hadde hatt økonomi og trygghet til.

I undersøkelsen fremgår det også at halvparten av bedriftene oppgir lavere omsetning enn normalt.

– Et flertall av bedriftene oppgir nedgang i aktiviteten fra forrige til siste måned. Lyspunktet er at et lite mindretall venter bedring de neste tre månedene, både i omsetning, priser og sysselsetting, sier Dørum.

