Nabokommuner fraråder reiser til Steinkjer

Frarådingen kommer etter at Steinkjer kommune og nabokommunene Snåsa, Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal og Namsos onsdag ettermiddag hadde en orientering om smittesituasjonen i Steinkjer.

I samråd med de omkringliggende kommunene fraråder nå Steinkjer sterkt alle reiser som ikke er strengt nødvendig til og fra Steinkjer. Denne frarådingen gjelder foreløpig til og med 20. april.

Steinkjer har siden før helgen hatt et smitteutbrudd som har sørget for at 10 prosent av befolkningen i kommunen sitter i karantene. Tirsdag ble det også bekreftet et tilfelle av en virusvariant fra California,

Onsdag ettermiddag hadde kommunen fått inn melding om fire nye smittetilfeller. Totalt har kommunen 147 smittetilfeller hittil i år, hvorav 26 i løpet av de siste fire dagene.

