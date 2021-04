Norwegian steg på flat børs

innenriks

Markedet tok tilsynelatende positivt imot Norwegians melding om at det ønsker å hente inn opptil 6 milliarder kroner i fersk kapital, ikke «bare» 4,5 milliarder, som tidligere antatt. Målet er å redusere gjelden til mellom 16 og 20 milliarder kroner, hvorav 6–7 milliarder er knyttet til selskapets flyflåte.

Da Oslo Børs stengte for handel onsdag ettermiddag, hadde Norwegian-aksjen lagt på seg 5 prosent. Bare Adevinta og Axactor kunne vise til en bedre utvikling, med kursøkninger på henholdsvis 7,6 og 6 prosent.

Grieg Seafood, onsdagens tredje mest omsatte selskap, toppet taperlisten, etter at meglerhuset Carnegie, ifølge E24, leverte en pessimistisk analyse av kapitalsituasjonen i selskapet. Grieg-aksjen falt hele 11,3 prosent. PCI Biotech og Kitron rundet av tapernes topp 3, med kursfall på henholdsvis 4,4 og 4,1 prosent.

Prisen på et fat nordsjøolje steg markant onsdag og lå på over 66 dollar fatet ved børsstenging. Det er over 3 prosent høyere enn forrige sluttkurs.

Bildet ellers i Europa var blandet. DAX 30 i Frankfurt lå an til en svak nedgang på rundt 0,1 prosent, mens CAC 40 i Paris var opp rundt 0,4 prosent onsdag ettermiddag. FTSE 100 i London lå an til en oppgang på drøyt 0,6 prosent.

(©NTB)