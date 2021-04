OUS-ansatte reddet over 160 koronavaksiner fra å bli kastet

innenriks

I slutten av mars ble det kjent at 161 vaksiner fra Pfizer/Biontech i Kongsvinger ikke var oppbevart i henhold til instruks og derfor trolig måtte kastes.

Nå har dosene likevel blitt tatt i bruk – på frivillige ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS), skriver MittKongsvinger.

Dette ble gjort etter dialog med blant annet Folkehelseinstituttet (FHI), Pfizer og legemiddelverket.

– Dette er off-label og ikke i henhold til protokoll, men det ble altså vurdert til at dosene kan være virksomme likevel, sier rådmann Lars Andreas Uglem.

Ingen pasienter i Kongsvinger er vaksinert med de aktuelle dosene.

Nå skal OUS måle effekten på sine ansatte.

– Vi håper og tror at dette ikke var helt bortkastet likevel, og at dosene har en virkning for dem som nå har fått vaksinene, sier Uglem.

