Politiet gjør nye gruve-undersøkelser i Arendal i forbindelse med drap

– Vi ønsker å forta nye undersøkelser, og på grunn av et utfordrende undersøkelsesmiljø i gruvene har Agder politidistrikt bedt om bistand fra nasjonale bistandsressurser i Oslo, sier etterforskningsleder Tor Inge Omland i en pressemelding onsdag.

To menn er siktet for å ha drept Solum. Mennene, som er i 30- og 40-årene, ble løslatt denne uken etter å ha sittet i varetekt siden desember, skriver NRK.

Politiet sier det fortsatt gjenstår mye etterforskning, men at mennene løslates fordi det ikke lenger er fare for bevisforspillelse.

24 år gamle Solum ble funnet død i mai i fjor etter å ha vært savnet i nær to måneder. Politiet mente det ikke var snakk om en ulykke, og så sent som i desember ble de to mennene pågrepet, siktet for å ha drept 24-åringen.

Begge nekter straffskyld.

